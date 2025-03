Fineco, CdA approva bilancio 2024 con proposta di dividendo di 0,74 euro

Fineco

(Teleborsa) - Ildiha già reso noto il mese scorso ), che si è chiuso con un risultato netto pari a 648,8 milioni di euro per la capogruppo (604,5 milioni di euro nell'esercizio 2023) e a 652,3 milioni di euro a livello consolidato (609,1 milioni di euro nell'esercizio 2023).L'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio include la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione. Verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, prevista per il 29 aprile 2025, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unPiù precisamente, la proposta del Consiglio prevede la distribuzione alle 611.575.321 azioni ordinarie del valore nominale di 0,33 euro, costituenti il capitale sociale inclusivo di 575.894 azioni relative all'aumento di capitale a supporto del sistema incentivante del personale dipendente approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2025, un dividendo unitario di 0,74 euro per complessivi euro 452.565.737,54.La, se approvata dall'Assemblea del 29 aprile 2025, avrà luogo il giorno2025 (con stacco cedole il 19 maggio 2025 e record date il 20 maggio 2025).