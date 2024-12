Arte e Natura al Concerto con i Poveri: le api simbolo di un futuro sostenibile

(Teleborsa) - Usate in campagne di sensibilizzazione come icona, ma anche all’interno delle scuole per parlare di biodiversità, ambiente e tutela dell’ecosistema,sono da tempo al centro della narrazione contemporanea dellae - in quanto tali - hanno vissuto lacome simbolo di nuova rotta e sostenibilità.Simboli die di connessione tra uomo e natura, le api sono così diventatequando - durante l’udienza speciale in Vaticano con il Santo Padre -, CEO di HF4 Comunication, azienda leader nella comunicazione dedicata all’Arte e alla Sostenibilità in Italia e in Europa, nonché partner e sostenitore dell’evento, ha consegnatoaltamente simbolici:e un, progetto di comunità sviluppato dall’artistaa cura del direttore del Parco Archeologico di Segesta,Le due opere, portatrici di temi quali ambiente, biodiversità e convivenza universale, sono statecome segno tangibile di speranza e responsabilità collettiva.Le api, oltre ad essere simboli di equilibrio naturale, sono. La loro sopravvivenza fragile rifletteper salvaguardare il nostro ambiente. Questi preziosi insettivegetali e garantiscono l'80% della produzione alimentare in Europa, ma giocano unSecondo l'ISPRA,Attraverso iniziative comesi monitorano la mortalità degli alveari e le cause di declino. Questi insetti, definiti, offrono un sistema naturale di monitoraggio ecologico grazie alla loro capacità di raccogliere tracce di inquinanti. Il valore economico dell’impollinazione supera di dieci volte quello della produzione di miele, sottolineando la loro rilevanza per l'economia e la sopravvivenza umana., nota per il suo impegno nel dialogo tra arte e natura,. L’ape in marmo e bronzo, dono per il Santo Padre, è un simbolo di nobile operosità e di equilibrio naturale. L'opera, un eco-murales multimediale realizzato a Carrara nel 2022 con, e la serie dinella ba Palermo testimoniano il potere dell'arte di sensibilizzare sul tema della sostenibilità.L’altro dono, un’opera ideata dopo il devastante incendio che ha minacciato il, rappresenta un messaggio di rinascita e resilienza. Intitolata, l’opera è stata realizzata intrecciando, con il contributo delle donne di Calatafimi. Il Tempio Dorico di Segesta, salvatosi miracolosamente, è diventato così undove si sono intrecciate migliaia di tessere di tessuto, a testimonianza di un evento drammatico e miracoloso insieme.Organizzata da Nova Opera e sostenuta - tra le altre realtà - da HF4 communication come partner di comunicazione, la quinta edizione de Il Concerto con i poveri ha visto la partecipazione straordinaria del, dellae dell’. L’evento ha saputo porre l’accento non solo sulla cura verso i più vulnerabili, ma anche verso il Creato tutto, seguendo i valori espressi nell’enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Come ricordato dal Santo Padre, i cambiamenti climatici colpiscono soprattutto i più deboli e richiedono un nuovo impegno collettivo, un