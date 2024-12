Eventi e scadenze: settimana del 30 dicembre 2024

Lunedì 30/12/2024

Martedì 31/12/2024

Mercoledì 01/01/2025

Giovedì 02/01/2025

Venerdì 03/01/2025

(Teleborsa) -- Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente del Consiglio Federale Nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Saqr Ghobash- Asta BOT - BTP Short- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Chiusura anticipata della Borsa di Sydney- Chiusura anticipata della Borsa di Parigi- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Chiusura anticipata della Borsa di Madrid- Chiusura anticipata della Borsa di Hong Kong- Chiusura anticipata della Borsa di Londra- Asta medio-lungo- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Toronto chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Sydney chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Immatricolazioni di dicembre a cura del Ministero dei Trasporti- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Regolamento BOT - BTP Short - Medio-Lungo