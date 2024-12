Piazza Affari, capitalizzazione lievita a 811 miliardi. Calano numero e raccolta IPO

SYS-DAT GROUP

(Teleborsa) -, con una performance positiva degli indici e della capitalizzazione di mercato, anche se questa si riduce leggermente in rapporto al PIL. Altro dato non brillante è il numero di nuove quotazioni (IPO) che scende considerevolmente, così come il valore della raccolta. E' quanto emerge dagli ultimi, che fotografano il mercato al 27 dicembre 2024.Nel 2024 sui mercati gestiti da Borsa Italiana si sono registraterispetto alle 39 IPO registrate l'anno precedente. Anchescende drasticamente, attestandosi ad, nettamente inferiore agli 1,6 miliardi raccolti nel 2023.Delle 22 ammissioni a quotazione,(segmento STAR) -- le altre 21 sono state portate a termine da PMI sul mercato Euronext Growth Milan dedicato alle piccole e medie imprese:A fine dicembre 2024 si contano, sui mercati di Borsa Italiana,210 società sul mercato Euronext Milan (di cui 69 sul segmento STAR), 1 strumento FIA sul mercato Euronext MIV Milan e 210 su Euronext Growth Milan (il mercato di crescita dedicato alle piccole e medie imprese). Nel corso dell’anno, si registra anche- da Euronext Growth Milan al segmento STAR di Euronext Milan.Nel 2024 sono state complessivamentein opzione con un controvalore di circa 948 milioni di euro. Nel 2024per un controvalore di circa 3,163 milioni di euro.Al 27 dicembre 2024, ldopo aver registrato un massimo dell'anno a 35.410 il giorno 16 maggio 2024 ed minimo annuo a 30.077 il 23 gennaio 2024. L’indice FTSE Italia All Share registra un aumento del 12% (max annuale 37.632 il 16 maggio; minimo 32.162 il 3 gennaio 2024).delle società quotate, che al 27 dicembre 2024 si attesta a, rispetto ai 761 miliardi dello scorso anno. L'incidenza però scenderispetto al 39,4% di fine 2023.Gli scambi di azioni crescono rispetto all’anno precedente, raggiungendo unadi euro e una media di. Complessivamente sono stati scambiati oltre 76 milioni di contratti e un controvalore di 666 miliardi di euro. Il massimo giornaliero per contratti è stato raggiunto il 5 agosto 2024 con 59.685 contratti scambiati e, per il controvalore, il 15 marzo con 6,6 miliardi di euro.sia per contratti che per controvalore, con oltre 5 milioni di contratti per un totale di oltre 78 miliardi di euro.Per quanto concerne il mercato, dove vengono negoziati ETF, ETC/ETN, gl(1653 ETF e 337 ETC/ETN), mentre l’Asset Under Management (AUM) ha raggiuntocon un inflow da inizio anno di oltre 11,23 miliardi di euro. Il mercato ha registrato una media giornaliera in termini di controvalore pari a 420 milioni di euro. Complessivamente su questi segmenti sono stati scambiati quasi 106 miliardi di euro e circa 8.6 milioni di contratti.consolida la, con 1541 strumenti complessivamente quotati (168 Titoli di Stato, 45 Obbligazioni e 1328 Eurobonds e ABS) ED una media giornaliera di scambi di oltre 31.000 contratti e 1.172 milioni di euro.Nel corso del 2024 sono state distribuite sul mercato MOT la terza e la quarta emissione del BTP Valore per una raccolta complessiva di quasi 30 miliardi di euro e oltre un milione di contratti conclusi nelle fasi di distribuzione. A seguito di un importante sforzo di sistema promosso da Borsa Italiana che ha visto la partecipazione di tutta l’industria finanziaria con il pieno supporto dell’autorità di vigilanza Consob, il segmento professionale del MOT, nel corso del 2024, ha visto ledel covered bond die l’approvazione dei programmi, posizionandosi come hub di visibilità globale anche per le emissioni istituzionali.Il segmento dedicato ainel 2017 ha raggiuntoper un outstanding complessivo superiore ai. Il rimpatrio di Snam e del programma di A2A rafforza il posizionamento di Borsa Italiana sulle tematiche ESG.