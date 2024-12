Ulisse Biomed annuncia aumento capitale riservato da 1,3 milioni euro

Ulisse Biomed

(Teleborsa) -rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 20 luglio 2021,(comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di 1.700.000 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso, ad unper azione, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale, ed Euro 0,76 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsiLe azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione, in quantoIn particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’ingresso nella compagine sociale del Partner Strategico contribuisca a supportare la Società nel raggiungimento dei suoi obiettivi di lungo periodo. L'Aumento di Capitale si inserisce nel continuo perseguimento del rafforzamento economico-finanziario della Società, nell’ambito del quale si inseriscono le operazioni di aumento di capitale sociale che sono state perfezionate nel corso del 2024.