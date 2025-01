airBaltic cancella 4.670 voli per ritardi nella manutenzione di Pratt and Whitney

(Teleborsa) - La compagnia aerea lettoneha annunciato la. Le cancellazioni sono il risultato di ritardi imprevisti e di una prolungata manutenzione dei motori da parte del fornitore Pratt & Whitney."L'incapacità del produttore dei motori di soddisfare i suoi tempestivi obblighi di manutenzione ha avuto un impatto sulle capacità operative delladi airBaltic, costringendo la compagnia aerea ad adeguare il suo programma estivo", si legge in una nota.airBaltic è stata informata da Pratt & Whitney che molti dei suoi aeromobili A220-300 rimarranno a terra fino al 2025 a causa di una carenza di motori. Di conseguenza, la compagnia aerea cancellerà 19 rotte e ridurrà le frequenze su altre 21 nelle sue basi. In totale, saranno cancellati 4.670 voli, con unairBaltic è la compagnia aerea leader nei Paesi Baltici e una delle compagnie in più rapida crescita in Europa. In quanto compagnia aerea ibrida, sfrutta i vantaggi sia della rete tradizionale che dei vettori low-cost. airBaltic, offrendo collegamenti verso un'ampia gamma di destinazioni nella rete di rotte della compagnia aerea in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e nella regione del Caucaso.