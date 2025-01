Gruppo SACMI, Andrea Grandi è il nuovo Direttore Generale

(Teleborsa) - A decorrere dal 1° gennaio 2025,ha, succedendo a Mauro Fenzi, che ha concluso il proprio mandato il 31 dicembre 2024.Ingegnere elettronico, 49 anni, Andrea Grandi ha avviato la propria carriera in SACMI nel 2001. In, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all'interno del Gruppo, colosso italiano nella fornitura di tecnologie avanzate per i settori Ceramica, Plastica, Food & Beverage, Metalli, Packaging e Materiali AvanzatiPer 18 anni alla Business Unit Pressature Speciali, quindi Manager PU Metals e, dal 2020 General Manager BU Advanced Technologies, Grandi ha ricoperto negli ultimi 3 anni i ruoli di, e, in seguito, di"Valorizzare le competenze interne, consolidando la leadership tecnologica nei diversi business di attività ed in un quadro di piena continuità nella visione strategica ed operativa dell'azienda - ha sottolineato ildi SACMI,- è alla base di questa scelta".