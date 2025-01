Moldavia, euro nuova valuta di riferimento per tasso di cambio del leu

(Teleborsa) - "A partire da oggi, l'. Con oltre il 60% del nostro commercio e il 70% delle rimesse in euro, questa mossa rafforza i nostri legami economici con l'UE, portando maggiore stabilità e prevedibilità per tutti i moldavi". Lo ha scritto ladella Moldavia,, su X.Già lo scorso 15 novembre laaveva annunciato che, a partire dal 2 gennaio 2025, l'euro sarà utilizzato come valuta di riferimento per stabilire il tasso di cambio ufficiale del leu moldavo, in sostituzione del dollaro statunitense.La decisione riflette "lo, che svolge un ruolo significativo nella struttura commerciale e finanziaria del paese", aveva dettola banca centrale.Secondo la NBM, questa modificadel leu moldavo rispetto all'euro e le differenze tra i tassi di acquisto e vendita dell'euro, a vantaggio dell'economia e contribuendo a ridurre i costi di cambio.Allo stesso modo, l'uso dell'euro come valuta di riferimento è "una decisione metodologica volta ad allineare le strutture finanziarie della Moldavia a quelle dell'Unione Europea,della NBM", con i cittadini e gli agenti economici che "non avvertiranno un impatto diretto, poiché la transizione è tecnica, intesa a supportare la stabilità macroeconomica e l'allineamento con gli standard europei".