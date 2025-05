Infineon prevede ora leggero calo dei ricavi annuali con impatto dazi

Infineon Technologies

(Teleborsa) -, società tedesca di semiconduttori, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (periodo terminato il 31 marzo 2025) con ricavi a 3,591 miliardi di euro (+5% sequenziale e -1% tendenziale) e un utile di 232 milioni di euro (-6% sequenziale e -41% tendenziale).Le previsioni per l'esercizio 2025: sulla base di un tasso di cambio ipotizzato di 1,125 dollari USA per euro (in precedenza 1,05), Infineonrispetto all'anno precedente. Ciò include una stima dei potenziali effetti relativi alle controversie tariffarie. Il margine lordo rettificato dovrebbe attestarsi intorno al 40% e il Margine di risultato di segmento si attesterà nella fascia mid-teens. Gli investimenti sono stati ridotti a circa 2,3 miliardi di euro. Il Free Cash Flow rettificato dovrebbe ora attestarsi a circa 1,6 miliardi di euro, mentre il Free Cash Flow è rimasto invariato a circa 900 milioni di euro."Infineon ha registrato buone performance nel secondo trimestre - afferma il- Anche con un tasso di cambio più sfavorevole di 1,125 dollari per euro, saremmo sulla buona strada e in linea con le nostre precedenti aspettative per l'anno fiscale. Dato che l'acquisizione ordini non mostra ancora alcun segno di rallentamento, possiamo solo stimare gli effetti delle controversie tariffarie. Abbiamo quindi applicato un haircut del 10% del fatturato previsto nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2025. Prevediamo un leggero calo del fatturato rispetto all'anno precedente".