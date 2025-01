Anief: elezioni Rsu 2025, l’appello a docenti e Ata

(Teleborsa) -: "Oltre 1 milione e 350 mila dipendenti del comparto istruzione e ricerca saranno chiamati al voto in oltre 7.500 scuole autonome, atenei, enti di ricerca e Afam. Anief, forte di una crescita costante di iscritti negli ultimi tre anni,per migliorare il nuovo contratto e diventare protagonisti del cambiamento".Le liste potranno essere. Le votazioni si svolgerannocon la possibilità di candidarsi direttamente sul sito di Anief.Nel 2024, il sindacato Anief si è distinto per diverse iniziative: dallo sciopero di novembre alla manifestazione nazionale contro la precarietà e per la tutela del potere d'acquisto. Importanti successi sono stati ottenuti in ambito legale, come il riconoscimento del bonus mamme alle precarie, il pagamento delle ore di formazione e la restituzione di 22 milioni di euro a 9.000 docenti precari.Anief ha inoltre promosso unaraccogliendo 50.000 firme in 10 giorni. Infine, ha partecipato ad audizioni in Parlamento e presso il Governo su temi chiave come la legge di bilancio, la riforma universitaria e le politiche sul lavoro."Sono davvero molti i fronti su cui portiamo avanti le nostre battaglie ma adesso tocca ai colleghi, docenti e Ata, dare seguito e fiducia alle nostre azioni attraverso il voto alla lista Anief del presidente Marcello Pacifico per le votazioni che si terranno tra il 14 e il 16 aprile 2025. Stiamo raccogliendo in questi giorni le candidature perché. L’invito è di votare e far votare per la nostra associazione sindacale Anief. Pensiamo a cosa è possibile fare nei prossimi tre anni, con i lavoratori della scuola, con la forza della rappresentanza in Italia e in Europa", ha concluso il leader