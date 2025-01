Saldi invernali: quasi la metà degli italiani ha già deciso che acquisterà almeno un prodotto

(Teleborsa) - Le vendite sono già iniziate inL’interesse dei consumatori è elevato:, mentre un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare, secondo un sondaggio condotto daIn media, le famiglie italiane spenderanno, con cifre più alte nel Centro Italia (263 euro) e tra gli over 34 (239 euro). I saldi restano l’evento promozionale più amato: il 53% li considera il momento più conveniente per fare acquisti, superando di gran lunga il Black Friday (20%).Per quanto riguarda i canali d'acquisto, i negozi fisici restano in vantaggio: 81% degli italiani prevede di fare almeno un acquisto in negozio, contro il 54% che comprerà online.Tra i prodotti più desiderati spiccano, seguiti da calzature (49%), gonne e pantaloni (31%), e maglie e top (30%). Anche intimo (28%), camicie (22%), borse (21%) e capispalla (21%) trovano spazio nelle preferenze."I saldi nei negozi fisici si confermano l’evento promozionale più atteso dagli italiani, un segnale positivo dopo un autunno di vendite fiacche", afferma. Tuttavia, Campobasso sottolinea che la data di inizio è troppo anticipata: "L’inverno climatico è appena iniziato, e si rischia di svendere la collezione prima di venderla pienamente. Bene la quasi uniformità della data di avvio, ma i saldi dovrebbero essere collocati davvero a fine stagione, una richiesta che continuiamo a sostenere con forza".