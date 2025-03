UE apre procedura infrazione contro Italia per etichetta shrinkflation

(Teleborsa) - Laha deciso di avviare una, per aver violato le regole libera circolazione di merci nello Spazio Unico, conper indicare i prodotti colpiti dalla. Si tratta di quella pratica che mira a combattere l'aumento dell'inflazione, attraverso una riduzione della quantità di prodotto contenuta nella confezione, a parità di prezzo."L'Italia ha introdotto l'obbligo di apporre sui prodotti di consumo un'indicazione specifica che informi che la quantità del prodotto è stata ridotta mentre la confezione è rimasta invariata, determinando un aumento del prezzo unitario", ricorda Bruxelles, aggiungendo che "sebbene ri consumatori di tali modifiche", tuttaviail"I requisiti nazionali di etichettatura - si sottolinea - costituiscono un importante", afferma la UE, ritenendo che "le autorità italiane non abbiano fornito prove sufficienti in merito alla proporzionalità della misura, in quanto sono disponibili altre opzioni meno restrittive (ad esempio, l'esposizione delle stesse informazioni vicino ai prodotti interessati)".La Commissione ha quindi deciso di inviare a Roma la lettera di. L'Italia ha orae porre rimedio alle carenze sollevate dalla Commissione.