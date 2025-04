Ponte aprile-maggio 2025: budget di mille euro a persona per un italiano su due

(Teleborsa) - Il 2025 offre un'eccezionale opportunità di concedersi una pausa grazie al lungo ponte tra aprile e maggio. Con soli 7 giorni di ferie è possibile staccare la spina per ben 16 giorni. E gli italiani sono pronti ad approfittarne per recuperare le energie e mettersi al riparo dello stress lavorativo. Secondo lain collaborazione conil 54% degli italiani pensa di partire. Ad avere già pianificato il viaggio è 1 italiano su 4, mentre il 28% sta valutando di farlo, ma non ha ancora organizzato. Tra coloro che partiranno per il mega-ponte, la grande maggioranza (70%) ha stanziato unattuando specifiche strategie di risparmio pur di riuscire a concedersi un break.Un giovane su tre (tra i 18 e i 34 anni) ha pianificato già il viaggio (33%), mentre tra gli over 55 la propensione a viaggiare è più bassa.Il 54% ha accumulato risparmi specificamente per concedersi il viaggio con il 28% che ha iniziato con largo anticipo a risparmiare.Sei italiani su 10 preferiscono pagare tutto subito, i restanti chiedono una rateizzazione alla banca, a specifici servizi fintech di pagamento dilazionato oppure usufruiscono della carta di credito.Bancomat, carte di credito e App di pagamenti digitali sono le modalità più scelte per le spese durante il viaggio: il contante è sempre usato, ma in misura minore.Indipendentemente dal mega-ponte chi viaggia: risparmia abbastanza sotto data (3 mesi prima) nel 26% dei casi, con maggiore anticipo (6 mesi prima) per il 25% degli intervistati, solo l'8% inizia con 1 anno di anticipo. Il 35% dei viaggiatori pagherebbe di più per evitare mete prese d'assalto (overtourism), il 10% per mete adult-only e il 7% per evitare la presenza di altri italiani.Tra le persone pronte a partire il 70% ha stanziato un budget massimo di mille euro a persona e il 74% ha adottato strategie di risparmio per permettersi la vacanza. Tuttavia, le differenze generazionali emergono chiaramente: mentre i giovani e gli adulti (18-54 anni) mettono da parte denaro in anticipo (59%), i viaggiatori over 55 sono meno inclini a risparmiare specificamente per il viaggio (23%), fosse anche semplicemente perchè i risparmi li hanno già. Per finanziare il proprio viaggio, oltre la metà dei viaggiatori (54%) ha messo da parte soldi in modo mirato, mentre un terzo (31%) utilizzerà il proprio budget mensile. Solo una minoranza attingerà ai propri risparmi accumulati nel tempo. Nessuno degli intervistati ha dichiarato di voler pagare a rate, segno di una preferenza netta per il pagamento immediato. Per ottimizzare il budget diverse sono le scelte dei viaggiatori. Il 74% di chi viaggerà ha cercato di ridurre i costi scegliendo mete più economiche o limitando le spese extra, come attività ricreative e ristorazione.Le scelte di pagamento utilizzate durante il viaggio riflettono ulteriormente tali differenze. Le carte di credito e i pagamenti digitali sono i metodi più utilizzati, con una preferenza più marcata tra gli over 55 (56%). Tuttavia, la maggior parte dei viaggiatori (oltre il 50%) preferisce pagare immediatamente il costo totale del viaggio, evitando finanziamenti o dilazioni, una tendenza ancora più evidente tra i più adulti (71%). Oltre alle carte di credito, i pagamenti digitali come wallet elettronici e app bancarie stanno guadagnando terreno perché rappresentano una soluzione pratica e sicura per le spese in viaggio. Il contante rimane comunque un'opzione scelta da circa un quarto dei viaggiatori.Le principali motivazioni che spingono gli italiani a partire per il super ponte sono il bisogno di staccare la spina e ricaricare le energie, con il 49% dei viaggiatori che indica il relax come motivo principale. Altre ragioni includono la necessità di una pausa dallo stress lavorativo, il desiderio di arricchire le proprie conoscenze culturali e la voglia di scoprire nuove destinazioni. L'Italia è la destinazione più ambita per il super ponte, ma 1 viaggiatore su 4 ha dichiarato di voler viaggiare in Europa, mentre una minoranza opterà per mete fuori dal continente europeo, con una netta preferenza per le città d'arte e le località balneari. Il desiderio di visitare una determinata destinazione è il principale motore della scelta, seguito dalla facilità di accesso e dal costo contenuto.A prescindere dal super ponte, la ricerca del People Insight Lab di ING in collaborazione con YouGov Italia evidenzia che la maggior parte degli italiani si concede almeno un viaggio all'anno, con il 41% che ne effettua almeno due. La pianificazione finanziaria gioca un ruolo chiave: si risparmia abbastanza sotto data (3 mesi prima) nel 26% dei casi, con maggiore anticipo (6 mesi prima) per il 25% degli intervistati, solo l'8% inizia con 1 anno di anticipo. Il fenomeno dell'overtourism inizia a incidere sulle abitudini dei viaggiatori: 1 su 3 si dice disposto a pagare fino al 10% in più per evitare località troppo affollate. Soluzioni per contenere i costi: una fetta significativa approfitta di promozioni, sconti per prenotazioni anticipate e pacchetti all-inclusive, particolarmente popolari tra i giovani adulti e i residenti del Centro-Sud, dove si registra la più alta percentuale di risparmiatori in previsione del viaggio (61%).La pianificazione non è il forte degli italiani, ma al contrario l'adottare specifiche strategie di pianificazione, anche finanziaria, aiuta anche dal punto di vista psicologico ad essere maggiormente in controllo delle proprie possibilità economiche.Il segreto per viaggiare spesso? Il risparmio programmato! Mettere da parte una piccola somma ogni mese può fare la differenza per pianificare vacanze senza stress economico. Imposta ad esempio dei versamenti periodici dal tuo conto corrente ad un deposito specificamente pensato per il viaggio. Inizia a risparmiare almeno 12 mesi prima: una piccola somma ogni mese ad esempio di 100 euro ti consentirà di avere un budget superiore ai mille euro.Accantonando una cifra a piacere almeno 12 mesi prima eviterai di fare dormire il tuo denaro sul conto corrente lasciandolo infruttifero. I depositi possono avere rendimenti fino anche il 4%.Soprattutto se viaggi all'estero, scegli una carta di credito con basse commissioni o costi di prelievo: sarà una preziosa alleata per farti viaggiare risparmiando.Prenotare in anticipo permette di accedere a tariffe più vantaggiose per voli, treni e alloggi.Viaggiare fuori dai periodi di picco, come weekend lunghi o festività, può farti risparmiare significativamente su voli e alloggi.Questa scelta aiuta a evitare sorprese e costi extra.Se ti senti imprenditore e l'organizzazione non ti stressa, opta per il fai-da-te: grazie a piattaforme di confronto prezzi per hotel e trasporti puoi risparmiare sui fee dellle agenzie e creare un viaggio realmente su misura per te.Viaggiare in coppia o in famiglia è la scelta più comune. Condividere le spese di alloggio, trasporto e pasti aiuta a ridurre i costi pro capite.