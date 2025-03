Findus al 100% di prodotti ittici certificati. Cresce sensibilità italiani verso sostenibilità

(Teleborsa) -, leader nel settore dei surgelati, raggiungimento di un(certificata da MSC - Marine Stewardship Council)(certificata da ASC -Aquaculture Stewardship Council). Un obiettivo che chiude il percorso avviato a marzo 2017 ed apre un nuovo capitolo per l'intero settore.Findus non solo èdel surgelato ittico, con circadi prodotto, pari al, ed un valore totale di 290 milioni di euro, ma si pone anche come punto diittica e nella protezione dei mari, oceani e delle specie che li abitano. IlMSC in Italia è più cheda quando l'azienda ha ottenuto la certificazione MSC, registrando una crescita del 170% tra il 2017/2018 e il 2023/2024. Se si considera in particolare la categoria dei surgelati, il volume di prodotti ittici certificati MSC è più che raddoppiato, con una crescita del 92%.Una ricerca commissionata a Consumerismo No Profit da Findus evidenzia che(il 68% degli intervistati) considera lacon quasi il 20% che la ritiene un driver fondamentale nella scelta dei prodotti alimentari da acquistare. Inoltre, l'indagine evidenzia che: rispetto a 10 anni fa, ildichiara di aver aumentato la propriasostenibili e 2 italiani su 10 li cercano attivamente al supermercato. Quasi ladichiara di leggere spesso leper verificare la provenienza e la filiera dei prodotti alimentari, il 26% lo fa sempre. Quando si tratta dii, laper il 64% degli intervistati, seguiti dalla provenienza del pesce (59%) e dal prezzo (51%). Ma è da segnalare anche che 1 consumatore su 4 (26%) indica le certificazioni di sostenibilità come un criterio determinante nella scelta.