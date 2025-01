UE, Russia è stata secondo fornitore di gas nel 2024. Record per GNL

(Teleborsa) - Lesono ammontate a, secondo elaborazioni della TASS su dati del think tank europeo Bruegel. Si tratta di una quantità superiore a quella fornita dagli Stati Uniti (51,3 miliardi di metri cubi), ma inferiore a quella della Norvegia (93,3 miliardi di metri cubi).I circa 54 miliardi di metri cubi russi del 2024 sono comunque, considerando che sono stati 150 i miliardi di metri cubi di gas naturale (sia GNL che tramite gasdotto) importati nell'UE dalla Russia nel 2021 (secondo dati della Commissione UE).Sempre dai dati di Bruegel emerge che le forniture dirusso all'UE sono aumentate del 21% nel 2024, raggiungendo undi 21,5 miliardi di metri cubi (rispetto ai 17,8 miliardi di metri cubi dell'anno precedente e ai 19 miliardi di metri cubi del 2022). In particolare, a dicembre 2024, il GNL russo è stato consegnato all'Europa in una quantità di 2,16 miliardi di metri cubi, un record dal 2019.