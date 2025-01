Eni, Plenitude raddoppia la sua capacità installata in Spagna grazie alla crescita organica

Eni

(Teleborsa) - Plenitude ha ampliato in Spagna la propria capacità installata da fonti rinnovabili di 400 MW, raggiungendo circa 950 MW di progetti fotovoltaici ed eolici, oltre il doppio rispetto al 2023.In particolare, Plenitude ha recentementea Granada da 150 MW, composto da tre parchi fotovoltaici da circa 50 MW. Il collegamento elettrico alla rete di trasmissione nazionale è garantito da una sottostazione da 400 kV, la cui costruzione è stata appena completata, e da un’altra sottostazione e una linea da 200 kV condivise con altri operatori.Inoltre, Plenitude ha completato la, in Andalusia, per una capacità installata totale di circa 250 MW.Grazie anche a queste operazioni la Società haa livello globale.“Nel corso del 2024 Plenitude ha registrato una significativa crescita organica in Spagna, con progetti rinnovabili realizzati anche grazie alle costruttive relazioni che abbiamo sviluppato a livello locale.e vogliamo avere nelle aree dove operiamo un impatto positivo, non solo a livello economico, ma anche sulle comunità che ci ospitano”, ha dichiaratoPlenitude in Spagna ha inoltre una pipeline di progetti già in costruzione per ulteriori circa 820MW. Si prevede che questi impianti saranno completati tra il 2025 e il 2026, in linea con la strategia di lungo termine della Società nel settore delle rinnovabili e nel Paese.Plenitude, Società controllata da, è presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed un’ampia rete capillare di quasi 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 8 GW di capacità rinnovabile a livello globale.