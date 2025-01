GFL Environmental vende divisione ad Apollo e BC Partners in deal da 8 miliardi di dollari

GFL Environmental

(Teleborsa) -, società canadese attiva del settore dei rifiuti, ha stipulato un accordo definitivo con fondi gestiti dae BC Partners per laper un. GFL manterrà una quota azionaria di 1,7 miliardi di dollari nell'attività di servizi ambientali e prevede di realizzare proventi in contanti dalla transazione di circa 6,2 miliardi di dollari al netto del capitale netto e delle imposte.GFL intende utilizzare fino a 3,75 miliardi di dollari dei proventi netti della transazione per, rendendo disponibili fino a 2,25 miliardi di dollari per ilGFL, in base alle condizioni di mercato, e il saldo per commissioni di transazione e scopi aziendali generali. La leva finanziaria netta, pro forma per l'uso pianificato dei proventi, dovrebbe essere pari a 3,0x.Ai sensi dell'accordo, GFL manterrà una quota azionaria del 44% nell'attività Environmental Services, mentre. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2025 ed è soggetta a determinate condizioni di chiusura consuete. La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento.