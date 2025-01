iVision Tech, diritto di recesso esercitato dal 4,08% del capitale. Superato esborso massimo

iVision Tech

(Teleborsa) - Con riferimento all'esercizio del diritto di recesso in conseguenza dell'approvazione delle modifiche statutarie inerenti l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto,ha reso noto che ilsociale e per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del valore di liquidazione determinato in 1,75 euro per ciascuna azione, pari a 556.500 euro.Le azioni oggetto di recesso saranno in primo luogoche non abbiano esercitato il diritto di recesso, si legge in una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole.L'efficacia della delibera è subordinata al verificarsi della(rinunciabile dal CdA) che l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di iVision Tech comporti un(senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione, nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione).