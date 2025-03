CIR, nel 2024 crescono gli utili ma non verranno distribuiti dividendi

gruppo CIR

(Teleborsa) - Nel 2024 ilha registrato un risultato netto die un Free Cash Flow di, prima della distribuzione di dividendi e dell’acquisto di azioni proprie. Isono ammontati a 1,8 miliardi di euro, in aumento dell’1,6% rispetto al 2023. Il(EBITDA) consolidato del 2024 è ammontato a 272,1 milioni (pari al 14,9% dei ricavi), in aumento del 14%. "L’incremento dell’EBITDA è riconducibile principalmente al miglioramento della redditività sia di KOS che di Sogefi", ha spiegato il gruppo in una nota.Il(EBIT) consolidato è stato pari a 100 milioni, rispetto a 66,6 milioni nel 2023, seguendo l’evoluzione dell’EBITDA. Il risultato netto è stato pari a 56,7 milioni e a 39 milioni al netto della quota di terzi (a fronte di € 2,6 milioni nel 2023).Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli azionisti di non distribuire, "ritenendo che nelle attuali condizioni di mercato la prosecuzione nella politica di riacquisto di azioni proprie seguita negli ultimi anni costituisca una modalità di distribuzione verso gli azionisti più efficace", spiega l'azienda.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’avvio, a far data dal 17 marzo 2025, di unfino a un massimo di n. 57,6 milioni di azioni CIR (circa il 6,3% del capitale sociale), per un esborso fino a un massimo di 35 milioni di euro, con la finalità di svolgere attività di sostegno della liquidità del mercato, ottimizzare la struttura del capitale e remunerare gli azionisti, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente."La visibilità sull’del Gruppo nei prossimi mesi è ridotta, a causa delle incertezze legate all’evoluzione macroeconomica, all’evoluzione delle tensioni geo-politiche, all’introduzione dei dazi da parte della nuova amministrazione americana e alla conseguente volatilità dei mercati finanziari", ha dichiarato il gruppo CIR in merito alle prospettive future.