Landi Renzo: Invitalia ha il 23,433%, Sentis AG ha il 5,809%

Landi Renzo

Landi Renzo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione. Il family office svizzero ha invece il (in precedenza, al 24 gennaio 2024, la quota era dell'11,106%). È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 18 dicembre 2024.La comunicazione è stata effettuata a seguito del deposito, presso il registro delle imprese, di Landi Renzo a esito dell'aumento di capitale in opzione e dell'aumento di capitale riservato a Invitalia, entrambi deliberati dal consiglio di amministrazione in data 6 novembre 2024, a valere sulle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria dei soci in data 24 settembre 2024.Nella comunicazione alla CONSOB per il superamento della soglia di rilevanza del 20%, Invitalia ricorda di aver agito in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa". La partecipazione di Invitalia deve essere e Invitalia dell'emittente. Le azioni di titolarità di Invitalia - che determinano il superamento della soglia - sono Azioni A di categoria speciale prive di valore nominale, non quotate e convertibili in qualunque momento, in tutto e/o in parte in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1.