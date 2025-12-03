Innovazione, “In The Green Future” assegna a startup BBB riconoscimento 2025

(Teleborsa) - L’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campaniaha ospitato la seconda edizione del Premio “In The Green Future 2025”, riconoscimento nazionale dedicato alle tecnologie pronte per il mercato nei settori dell’innovazione sostenibile e della transizione ecologica.ha visto confrontarsi 15 progetti finalisti selezionati tra le oltre 80 candidature pervenute da startup, spin-off e team di ricerca di tutta Italia. Una partecipazione che conferma la capacità di In The Green Future di attrarre progettualità di alto profilo da tutto il Paese., composta dai rappresentanti dei partner, ha assegnato il premio 2025 a BBB, rappresentata dal Ceo Marco Citro. “Bio Building Block è un biopannello isolante fatto da materiali di scarto quali trucioli di legno, cartone riciclato e proteine, che gli conferiscono una struttura solida e resistente al fuoco oltre i 2000 gradi”, ha spiegato Citro.principale sono state attribuite menzioni speciali che daranno accesso a servizi di accompagnamento allo sviluppo d’impresa: Premio Università Vanvitelli a Oncomind; Premi Invitalia a Ipazia Space e Pecus Chain; Premio iCERM a 20energy; Premio Lega Navale Italiana a Northern Light; Premio Coni ad Amp Stay Wind Energy. start up innovativa di Vienna (Austria).si sono alternati interventi istituzionali e momenti di confronto dedicati al ruolo dei diversi attori dell’ecosistema dell’innovazione. Furio Cascetta, Pro Rettore dell’Università Vanvitelli, ha richiamato “il lavoro che la Campania sta svolgendo in prima fila sui temi dell’innovazione e della sostenibilità”. A rappresentare il Dipartimento di Ingegneria era presente il direttore Alessandro Mandolini.“Impatto è la parola che ci ha guidato fin dall’inizio di questo percorso”, ha affermatoideatore, fondatore e guida strategica di “In The Green Future”, presentando l’incubatore digitale nato come laboratorio di idee condiviso da università, imprese e istituzioni. “L’iniziativa si propone come piattaforma permanente per lo sviluppo di progetti ad alto valore aggiunto, nel segno della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per un sistema Paese che guardi sempre più all’innovazione in chiave internazionale”.dedicata al ruolo degli strumenti finanziari e dei servizi di accompagnamento. “Invitalia è partner strategico del Premio “In The Green Future” per rafforzare il proprio ruolo di acceleratore istituzionale della nuova imprenditorialità sostenibile”, ha commentato Massimo Calzoni, responsabile Promozione Servizi e Accompagnamento di Invitalia.