PALLADIUM del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Seduta rialzista quella per il metallo prezioso, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 1.453.
Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.462,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.433,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.491,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)