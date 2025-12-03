PALLADIUM del 2/12/2025

Milano 2-dic
Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre

Seduta rialzista quella per il metallo prezioso, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 1.453.

Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.462,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.433,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.491,7.


