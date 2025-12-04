Milano 3-dic
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,19%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.809,45 punti

Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 25.809,45 punti.
