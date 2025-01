Ubaldi Costruzioni debutta in Borsa, obiettivo: raddoppiare entro i prossimi 3 anni

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni debutta in Borsa, è la prima quotazione del 2025,, sia perché l'adesione degli istituzionali è stata molto importante, sia perché i primi due giorni sono andati molto bene. Significa che abbiamo scelto bene il gruppo degli investitori", dichiara l'AD, ai microfoni di Teleborsa.Come è stato il percorso per arrivare alla quotazione? Difficile per un'azienda che deve strutturarsi per entrare qui, però certamente una cosa molto stimolante, afferma il top manager. Quali sono gli obiettivi che andrete a raggiungere grazie a questo nuovo afflusso di investimenti? Noi avevamo bisogno di più certezze per poter operare con un backlog che abbiamo già importante, di 176 milioni al 31 ottobre. E' un', in modo particolare, molto importante.Cosa rende la vostra azienda attrattiva sul mercato? Il piano che è stato fatto con contratti già firmati. Noi, della ricostruzione post sisma 2016, un cantiere che vale 38 miliardi. Sono stati spesi appena 4 miliardi e noi siamo sicuramente tra le aziende di punta.Quale è? L'anno che si è appena avviato, spiega Ubaldi, per noi significa ancora una crescita rispetto a quella del 2024, attorno al 35%, sia in termini di ricavi sia di ebitda, ma l'azienda deve andare a raddoppiare nei prossimi tre anni., società leader nel settore delle costruzioni e infrastrutture con un'altissima specializzazione nei comparti dell'edilizia industriale, commerciale e direzionale, ha debuttato a Piazza Affari lo scorso 2 gennaio.Il primo giorno di contrattazioni ha terminato gli scambi con un rialzo del 50%.Le azioni hanno concluso la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 3 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 2 euro, raggiungendo una capitalizzazione di 28,8 milioni di euro.Il controvalore del primo giorno a Piazza Affari è stato di circa 153 mila euro, con 25 contratti conclusi e 51.100 azioni passate di mano.