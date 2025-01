Banca Ifis, a metà aprile assemblea per aumento capitale

Banca Ifis

(Teleborsa) - Il prossimo 17 aprileterrà una assemblea straordinaria per deliberare l'aumento di capitale necessario a sostenere l'offerta pubblica di acquisto e scambio ( OPAS lanciata oggi su Illimity . Lo ha indicato, nel corso della call con gli analisti per presentare l'operazione.I soci saranno chiamati a votare l'attribuzione al CdA della facoltà di aumentare il capitale sociale per 8,4 milioni di azioni, entro il 30 giugno 2026.Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.