Banca Ifis, Geertman: OPAS su Illimity chiusa entro settembre 2025

Banca Ifis

(Teleborsa) - L' OPAS su illimity Bank si chiuderà entro settembre di quest'anno. Lo ha affermatonel corso della call con gli analisti per presentare l'operazione.prevede di chiudere l'OPAS a settembre 2025, dopo aver ottenuto le autorizzazioni dalla Consob, tra fine maggio e inizio giugno con l'avvio dell'offerta nel pieno dell'estate. I documenti saranno presentati alle autorità entro venti giorni dall'annuncio dell'operazione: il 28 gennaio 2025, ha spiegato il top manager.Banca Ifis ha proposto che per ciascuna azione di illimity Bank portata in adesione all’offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Banca Ifis al 7 gennaio 2025. Tale corrispettivo è composto da: 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione per ciascuna azione di illimity Bank e una componente in denaro pari a 1,414 euro.