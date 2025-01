BPER, colloca bond Senior Non Preferred da 500 milioni di euro. Ordini per 2,7 miliardi

BPER Banca

UBS

Citi

Goldman Sachs

HSBC

J.P. Morgan

UniCredit

(Teleborsa) -ha concluso il collocamento di unaper un ammontare di, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni, destinata a investitori istituzionali. Si tratta della prima emissione bancaria italiana, nel comparto unsecured, realizzata nel 2025, si legge in una nota.L'emissione ha raccoltoda parte di 145 investitori. La solida e ben diversificata domanda ha consentito di ridurre il livello di spread, inizialmente indicato in area 165 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni, a 130 p.b. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 3,625%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,771%.L'allocazione finale è stata principalmente destinata a(58,7%) e Banche & Private Banking (30,9%). La distribuzione geografica ha visto la presenza di- tra cui Francia (30,9%), Regno Unito (16,9%), Nordici (18,9%) - e italiani (20,9%).hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento. L'emissione sarà quotata presso il