illimity vola a Piazza Affari dopo OPAS Banca Ifis. Titolo oltre la valorizzazione di 3,55 euro

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 9,69% a 3,71 euro, dopo la presentazione dell' OPAS sul 100% delle azioni promossa daL'istituto presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio valorizza Illimity 3,55 euro per azione.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,772 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,598. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,946.