Scuola, contratto nazionale e mobilità urgenze del nuovo anno. Pacifico (ANIEF): "tutelare i docenti"

(Teleborsa) -presidente nazionale del sindacato Anief, è intervenuto nella trasmissione di approfondimento organizzato dalla rivista specializzata La tecnica della scuola. Nel corso della diretta, il presidente dell’Anief ha affermato che “, saranno assorbiti appena; da aprile ci sarà uno 0,6% in più ancora di indennità di vacanza contrattuale e da luglio ancora piccoli aumenti. Sono pochi: dovremmo avere il 50% dell’inflazione, abbiamo messo in attivo un modello di diffida. Oggi chi lavora nella scuola prende 6mila euro in meno di chi lavora ai ministeri, e non va bene: non si riesce a capire per quale motivo il personale 15 anni fa era valorizzato di più”.Per quanto riguarda l’anno 2013 ha detto che “c’è una sentenza della Cassazione che ci dice che l’anno vale ai fini della pensione ma bisogna fare ricorso, perché la legge non è cambiata.il leader Anief ha continuato dicendo che “sono stati reintrodotti dei vincoli che sono legati alla continuità didattica e rimuoverli significherebbe andare contro il Pnrr. Stiamo cercando di arginare questi vincoli con leggi che tutelano la disabilità, la famiglia e quindi i bambini fino a 12 anni: tutti questi elementi sono inseriti come deroghe”, ha concluso il sindacalista autonomo.