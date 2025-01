Homizy, Banca Profilo alza target price e conferma Buy

Banca Profilo

Homizy

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (da 5,3 euro, per risk free minore e costo del debito più basso) ilsu, società quotata su EGM PRO e operante nel settore del Build To Rent nella formula del co-living, confermando lasul titolo a "".Dopo i risultati dell'anno fiscale 2024, gli analisti hanno aggiornato le stime, in particolare quelle relative alle spese finanziarie nette, ridotte di circa il 15% rispetto alle precedenti stime FY25-30, poiché il debito in essere è principalmente variabile e i tassi di interesse sono scesi in modo significativo negli ultimi mesi. Inoltre, hanno perfezionato le previsioni per il capex rimanente nell'anno fiscale 2025, ora previsto a 18,2 milioni di euro (rispetto ai precedenti 19 milioni di euro). Ciò porta a un(dai precedenti 34,9 milioni di euro).Banca Profiloe ricorda che si prevede che i ricavi saranno generati dall'anno fiscale 2025 (0,5 milioni di euro), poiché ha mantenuto l'ipotesi di un singolo mese di affitto durante il 4Q25 (tasso di occupazione dell'8%). "Questo è un dato prudente per tenere conto del potenziale tasso di occupazione inferiore durante il periodo estivo non di punta - si legge nella ricerca - Le piccole variazioni della redditività sono principalmente dovute a D&A e spese per interessi".