illimity e Banca Ifis continuano a salire in Borsa all'indomani dell'annuncio dell'OPAS

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, e, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan,da parte di Banca Ifis di un'volontaria sulla totalità delle azioni di illimity con l'obiettivo di delistare la società e creare un player leader nel settore della finanza specializzata per le PMI.Già ieri illimity avevada Banca Ifis, terminando la seduta a quota 3,746 euro per azione (in rialzo del 10,63%) rispetto al corrispettivo offerto da Banca Ifis, tra azioni e cash, di 3,55 euro."L'offerta è stata una sorpresa, ma riconosciamo lain cui le aziende sono complementari - commentano gli analisti di- La suddivisione delle sinergie sembra impegnativa, nonostante (Banca Ifis, ndr) abbia maturato esperienze nell'integrazione di aziende".Spicca ancora il volo, che si attesta a 3,9 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,991 e successiva a quota 4,227. Supporto a 3,755.Si muove al rialzo, che si attesta a 22,22 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 22,54 e successiva a 23,32. Supporto a 21,76.