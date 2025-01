Lottomatica in ribasso ma sopra il prezzo dell'ABB

Lottomatica

(Teleborsa) -per, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, che comunque scendedel 9,5% del capitale sociale da parte del maggiore azionista Gamma Intermediate.Il prezzo di vendita dell'offerta, rivolta agli investitori istituzionali , è stato di(sconto del 5,2% rispetto ai 13,18 euro della chiusura di ieri). Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 41,9% del capitale.Si tratta dell'ennesimo ABB fatto dal principale azionista, con il titolo in buona ascesa dall'a 9 euro per azione.A poco più di mezz'ora dall'inizio delle contrattazioni,per azione, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 12,69 e successiva a 12,56. Resistenza a 12,99.