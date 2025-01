Ue, forte sostegno dei cittadini europei alla Politica Agricola Comune (PAC)

(Teleborsa) - Secondo l'ultima indagine dell', il sostegno alla(PAC) dell'UE ha raggiunto il massimo storico. Il livello didell'opinione pubblica nei confronti della PAC è al massimo dal 2007, con il 78% degli intervistati che dichiara di essere a conoscenza della politica agricola comune dell'UE. Oltre il 70 % degli intervistati concorda sul fatto che l'UE, attraverso la PAC, sta svolgendo il suo ruolo nel forniresicuri, sani e sostenibili di alta qualità. Ciò dimostra una chiara comprensione e un'acuta consapevolezza del ruolo chiave svolto dalle politiche agricole dell'UE.La maggior parte dei cittadini dell'UE ritiene che l'UE, attraverso la PAC, stia svolgendo il suo ruolo nel garantire unstabile in ogni momento (81%). Inoltre, circa sette intervistati su dieci ritengono che la PAC contribuisca alla gestione sostenibile delle(72%), allo sviluppo di soluzioni digitali e di ricerca a sostegno dei settori agricolo e alimentare (71%)e al rafforzamento del ruolo degli agricoltori nella(70%). Inoltre, secondo i cittadini, anche stimolare gli investimenti e la crescita e creare posti di lavoro nei settori agricolo e alimentare (70%), contribuire ad affrontare i cambiamenti climatici (70%) e garantire prezzi alimentari ragionevoli (69%) sono contributi fondamentali della PAC. Più di sei intervistati su dieci ritengono inoltre che la PAC contribuisca a ridurre le(66%) e incoraggi ia entrare nel settore agricolo (63%).L'indagine rivela inoltre un forte apprezzamento per glitra i cittadini dell'UE, in quanto il 92% afferma che, nell'UE, l'agricoltura e le zone rurali sono importanti per il nostro futuro, con il 52% che le considera "molto importanti". Più della metà (56%) indica che il livello del sostegno finanziario dell'UE agli agricoltori per contribuire a stabilizzare il loro reddito è corretto, con un aumento di dieci punti percentuali dal 2022 e il livello più elevato dal 2013. Quasi nove agricoltori su dieci (88%) sono favorevoli al fatto che l'UE continui a erogare sovvenzioni agli agricoltori per l'attuazione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. I risultati mostrano anche che il 62% concorda sul fatto che l'agricoltura ha già dato un contributo importante nella lotta ai cambiamenti climatici.In termini di, la stragrande maggioranza degli intervistati ha risposto che è importante garantire un approvvigionamento alimentare stabile nell'UE in ogni momento (94%), garantire prezzi alimentari ragionevoli per i consumatori (92%), garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali (91%) e rafforzare il ruolo degli agricoltori nella catena alimentare (90%).Glidell'UE sono ampiamente considerati un successo dagli europei, e un'ampia maggioranza ritiene che apportino benefici significativi all'agricoltura e ai consumatori dell'UE. In particolare, il 76% concorda sul fatto che tali accordi garantiscano la diversificazione dei mercati e dell'approvvigionamento di prodotti agricoli nell'UE. Più di sette su dieci ritengono che questi accordi commerciali rafforzino le esportazioni di prodotti agricoli dell'UE in tutto il mondo (73%) e promuovano le norme dell'UE in materia di lavoro e ambiente, compreso il benessere degli animali per la produzione agricola in altri paesi (71%).Per quanto riguarda la conoscenza deidi qualità europei, la maggior parte degli europei (56%) riconosce il logo dell'agricoltura biologica, mentre i loghi dell'indicazione geografica protetta (IGP) e della denominazione di origine protetta (DOP) potrebbero beneficiare di un riconoscimento più ampio.