Pernigotti torna nel mercato dei gelati con il brand "Signor Stefano"

(Teleborsa) -. La storica azienda dolciaria di Novi Ligure, che dal 2022 è controllata dal fondo JP Morgan Asset Management e da Invitalia, rientra in un settore dove per decenni è stata tra i principali operatori di riferimento. Il ramo d'azienda facente capo aiera stato, quando Pernigotti era di proprietà del gruppo turco Toksoz.di questa importante iniziativa è prevista in occasione di, la 46a edizione del salone internazionale di riferimento per il settore foodservice, che si svolgerà. A SIGEP, Pernigotti presenterà il nuovo catalogo con circa 60 referenze relative a semilavorati (polveri e creme) per le gelaterie professionali. E' stata anche creata la nuova Divisione Gelateria, con la collaborazione di grandi professionisti del settore, ed avviata la commercializzazione in Italia e all’estero.Il brand "Signor Stefano" - sottolinea l'azienda - è, nome del fondatore e anche dell’omonimo ultimo erede e cavaliere del lavoro della dinastia di imprenditori dolciari."La nostra azienda è stata la prima a produrre a livello industriale semilavorati di alta qualità per la gelateria professionale a metà degli anni ’30 ed il legame con questo settore è ancora vivo nella memoria degli operatori specializzati", conferma, amministratore delegato di Pernigotti, aggiungendo "èuna grande emozione rientrare in questo mercato omaggiando il fondatore Stefano Pernigotti con il lancio del nuovo brand 'Signor Stefano'. Intendiamo così sottolineare la profondità delle radici ed il legame con il territorio di Novi Ligure, dove tutto è cominciato e dove lavoreranno le maestranze e le linee produttive dedicate a questa nuova avventura"."Il grandein questo ramo di business - conclude Capuano - rappresenta uned è espressione di un lavoro di concerto tra il nuovo management ed i soci, fortemente determinati nel restituire a Pernigotti le posizioni di mercato che ha sempre occupato".