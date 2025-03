Pignatelli: rinnovo del brand per conquistare i giovani e il mercato internazionale

(Teleborsa) - Comincia una nuova era per la storica Maison di abiti da cerimonia e fashion Carlo Pignatelli Srl, dopo l'da parte di Francesco Gianfala,con consolidata esperienza nel settore finanziario. Il vettore per l'acquisizione è la società, di cui Gianfala è socio unico.L'operazione, completata dopo una prima fase avviata nel maggio 2024, prelude a un significativo processo didel brand. Ilsegnerà un passaggio cruciale: a partire dalla collezione Primavera-Estate 2026, il marchio assumerà la denominazione Pignatelli, accompagnato da un rinnovamento dell'identità visiva. L'obiettivo è principalmente quello di ampliare il target verso i giovani, portando brand verso un concetto più ampio di abbigliamento da cerimonia, che vada quindi a comprendere anche diciottesimi ed altre occasioni speciali, come ha commentato il nuovo socio di riferimento Francesco Gianfala: "Mantenere intatte le radici sartoriali e l'eccellenza del, proiettandole in una dimensione più contemporanea e dinamica. Il nuovo corso mira a intercettare un target più giovane e internazionale, con un focus specifico sulla fascia".La nuova proposta del brand continuerà a coniugare artigianalità e stile Made in Italy, cercando di mantenere la produzione all'interno del territorio nazionale. Altro obbiettivo della nuova direzione è quello di, che in passato ha dato risultati ampiamente soddisfacenti, anche a livello economico. A garantire la continuità stilistica del brand, che vanta una storia di oltre 60 anni, sarà, nipote del fondatore, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore creativo, che ha commentato: "Le nuove generazioni sono bombardate dalle informazioni, anche attraverso i social network, e sono molto attenti ai dettagli; approcciano questo mondo con maggiore attenzione e maggiore curiosità; i giovanie il nostro lavoro deve saper interpretare le loro nuove esigenze".Il piano di sviluppo Italia, secondo Francesco Gianfala, "redatto in collaborazione con, prevede un'articolata strategia di espansione. L'Italia rimane il mercato prioritario, ma l'attenzione è rivolta a mercati strategici come Asia, Medio Oriente, India e Sud America". A supporto di questa visione internazionale sarà realizzato anche unUn ulteriore tassello del progetto di rinnovamento sarà il lancio di Pignatelli OMNIA, previsto per giugno 2025. La nuova linea, affidata in licenza, si caratterizzerà per un'interpretazione fresca e accessibile di capi dedicati al tempo libero, dall’attitudine contemporanea e sempre di tendenza, rivolti principalmente a un pubblico giovane. A questo progetto si affiancherà anche una lineaintitolata a Carlo Pignatelli, come omaggio alla storia ed alla tradizione del fondatore.L'operazione si configura quindi come un percorso di evoluzione strategica, che guarda a preservare l'identità di un brand iconico mentre lo proietta verso nuove frontiere di mercato.