Nel 2024 in Italia quasi 17mila terremoti

(Teleborsa) -i terremoti registrati in Italia nel 2024 dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: mediamente poco più di 46 al giorno, al ritmo di circaLo rende noto l'Ingv, rilevando che sono numeri "in linea con i dati degli anni precedenti".Dal 2019, infatti, il numero totale dei terremoti localizzati nel nostro Paese si mantiene stabile fra 16.000 e 17.000 ogni anno, in calo rispetto al triennio 2016-2018 caratterizzato dalla sequenza sismica in Italian centrale ."Il servizio di sorveglianza sismica che l'Ingv svolge assicura la comunicazione dei parametri degli eventi sismici in tempi brevi alla Protezione Civile e al pubblico", commenta, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Ingv.