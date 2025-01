Assegno Unico Universale, INPS: accredito del mese dal 20 gennaio 2025

(Teleborsa) - L', come preannunciato con il comunicato stampa del 2 gennaio 2025, ha aderito als. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) relativo ai servizi della tesoreria dello Stato in vigore dal primo gennaio.Re.Tes è una moderna architettura informatica realizzata grazie alla collaborazione tra la, il dipartimento dellae lacon l'obiettivo di snellire le procedure amministrative e allinearle all'evoluzione dei sistemi e degli strumenti di pagamento.Lerelative alle prestazioni che non hanno subito variazioni, saranno accreditate nella settimana decorrente dal 20 gennaio 2025.è accreditato l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.