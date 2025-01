Generali colloca green bond da 500 milioni di euro. Ordini per 2,1 miliardi

Generali

(Teleborsa) -hae annunciato i risultati finali del suo riacquisto di tre serie di obbligazioni subordinate.Alla scadenza dell'offerta, l'importo nominale complessivo di Titoli offerti per il riacquisto ammontava a 1.190.585.554 euro, che rappresenta approssimativamente il 49% dell'importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione. In conformità con i termini e le condizioni dell'offerta, Generali accetterà in riacquisto un importo nominale aggregato di 499.994.000 euro dei Titoli EUR 4,596%.Generali ha inoltre concluso l'emissione di un nuovo titolo in euro con scadenza luglio 2035, emesso sotto forma di green bond. I Nuovi Titoli (500 milioni di euro) hanno ricevuto dagli investitoriper oltre 2,1 miliardi durante la fase del bookbuilding, oltre 4 volte l'offerta, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI."La transazione è coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di scadenza del debito - ha commentato il Group CFO,- Riduce il rischio di rifinanziamento e prolunga la durata media del nostro debito, di cui circa il 50% è emesso in formato ESG. Inoltre, porterà anche ad un costo medio del debito inferiore".