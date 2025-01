JPMorgan, Daniel Pinto in pensione. Jennifer Piepszak nuova COO

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -ha annunciato chealla fine del 2026 dopo oltre 40 anni in azienda. Pinto lascerà le sue responsabilità di Presidente e COO a partire dal 30 giugno 2025. Ciò gli consentirà di trasferire efficacemente tali responsabilità nei prossimi mesi. Continuerà a servire l'azienda come Vice Chairman, lavorando a stretto contatto con il CEO e altri dirigenti senior e fornendo loro consulenza su progetti chiave, relazioni con i clienti e questioni complesse che l'azienda deve affrontare., Co-Chief Executive Officer della Commercial & Investment Bank (CIB), è statadell'azienda, con effetto immediato, lavorando a stretto contatto con Pinto nei prossimi mesi. In questo ruolo, Piepszak gestirà e coordinerà tutta la tecnologia, le operazioni, l'ufficio amministrativo, i dati e l'analisi, la strategia aziendale e la diversità, l'equità e l'inclusione in tutta l'azienda, oltre a supervisionare i centri aziendali globali dell'azienda in India e nelle Filippine, che impiegano oltre 80.000 professionisti.