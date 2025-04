Wall Street chiude in netto rialzo dopo commenti Bessent su de-escalation con Cina

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

JPMorgan Chase

3M

Travelers Company

American Express

Goldman Sachs

Netflix

Micron Technology

Tesla Motors

Constellation Energy

(Teleborsa) -, con ilche mostra in chiusura un balzo del 2,66%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata il 15 di questo mese; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,51% termina a quota 5.288 punti. Balza in alto il(+2,63%); come pure, su di giri l'(+2,5%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+3,28%),(+3,23%) e(+2,90%).Il sentiment degli investitori è stato supportato dalle dichiarazioni del Segretario al Tesoro USA Scott Bessent , che ha accennato alla possibilità di una "de-escalation" nella guerra commerciale di Trump con la Cina. "", ha dichiarato Bessent parlando con un gruppo di investitori durante un incontro ospitato daIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,12%),(+4,70%),(+4,09%) e(+3,72%).(+5,31%),(+5,20%),(+4,60%) e(+4,29%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 50,2 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1,8%)16:00: Vendita case nuove (atteso 680K unità; preced. 676K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 515K barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 215K unità).