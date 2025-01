Mark Rutte rassicura sull’impegno degli USA e sprona l’Europa ad aumentare gli investimenti in difesa

(Teleborsa) -nuovo segretario generale della NATO, ha incontrato per la prima volta gli eurodeputati delle commissioni esteri e difesa, portando un messaggio di equilibrio tra rassicurazione e incitamento. "Sono," ha dichiarato, ma ha sottolineatoPer quanto riguarda il, Donald Trump propone il 5%, un obiettivo ambizioso che alcuni, come la Polonia, sostengono, mentre altri, come la Germania, lo giudicano insostenibile. "Il 5% equivarrebbe a oltre 200 miliardi di euro all’anno, una cifra irraggiungibile per noi", ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Rutte, pur evitando di legarsi a una cifra precisa,, a condizione di fare progressi nell’innovazione e negli appalti congiunti. Ha anche ribadito che l’Unione Europea deve evitare "barriere artificiali" tra gli alleati, invitando a collaborare per rafforzare l’industria bellica europea.Il nuovo segretario generale ha. "Senza gli USA, per costruire una NATO europea servirebbe l’8% del PIL e non meno di 15 anni," ha avvertito, ribadendo l’importanza dell’Alleanza Atlantica come cardine della sicurezza europea. Anche il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, intervenendo da Varsavia, ha sottolineato che gli investimenti nella difesa sono essenziali per la salvaguardia delle democrazie europee, definendoli "la garanzia per la sopravvivenza dei nostri Paesi e dell’Europa".Il dibattito proseguirà in vista del vertice NATO di, mentre i leader UE discuteranno a febbraio di come potenziare la difesa comune, con un incontro programmato con Rutte e il premier britannico Keir Starmer. Le decisioni prese saranno cruciali per il futuro della sicurezza europea.