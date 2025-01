Moody's conferma rating di Banca Ifis e mette illimity sotto revisione per upgrade

Moody's

(Teleborsa) -ha confermato tutti i rating di, compreso il long-term (LT) "Baa2". L'outlook rimane stabile. Inoltre, hatutti i rating diLe azioni di rating sono state sollecitate dall' annuncio di Banca Ifis, dell'8 gennaio 2025 , di aver lanciato un'volontaria per tutte le azioni di illimity.Moody's consideraconsueti per tali acquisizioni su larga scala rispetto alle dimensioni di Banca Ifis e al relativo processo di integrazione; gli asset di illimity rappresenterebbero il 39% dell'entità combinata in base ai dati di settembre 2024. "Pur riconoscendo le acquisizioni storiche di successo di Banca Ifis, i requisiti per l'integrazione commerciale, organizzativa e operativa di illimity sono di natura senza precedenti per il management della banca", si legge nel report.L'agenza di rating si aspetta che illimity sarà completamente integrata in Banca Ifis dopo l'acquisizione e che i creditori di illimity trarranno vantaggio dalladi Banca Ifis.