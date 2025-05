illimity: corrispettivo Banca Ifis congruo. Preoccupata per rischi e carenze informative

illimity

(Teleborsa) - Ildi, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, harelativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan.Il CdA, sulla base della documentazione esaminata e tenuto conto di quanto espresso dagli advisor finanziari Jefferies e Wepartner nelle proprie fairness opinion, ha concluso che il corrispettivo sia "". Banca Ifis ha offerto un corrispettivo determinato per ciascuna azione oggetto dell'offerta in (i) 0,10 azioni Banca Ifis e (ii) 1,414 euro, che saranno aggiustati a 1,506 euro, a seguito dello stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l'esercizio 2024.Tuttavia, evidenzia illimity, lasull'offerta svolte dal CdA, da cui emergono rischi e incertezze connesse alle carenze informative, alle sinergie attese, ai differenti modelli industriali dell'emittente e dell'offerente, ai rischi di realizzazione dell'operazione e al livello di patrimonializzazione del nuovo gruppo bancario.In particolare, illimity lamenta l'assenza di un piano industriale stand alone dell'offerente e di dettagli sugli effetti attesi dall'operazione (particolarmente rilevante considerato che le azioni Banca Ifis costituiscono la parte prevalente del corrispettivo) e l'assenza di un'esaustiva informativa in relazione alle sinergie attese dall'offerente (possibilità di realizzare un'operazione di integrazione presenta un elevato grado di complessità e incertezza). Evidenziadell'offerente, gli sviluppi tecnologici e le prospettate sinergie (l'architettura tecnologica e il relativo modello di gestione sono tra loro non omogenei) epotenzialmente derivanti dall'OPAS (l'offerente non ha fornito informazioni dettagliate).illimity afferma anche che l'emittente e l'offerente, "pur essendo apparentemente caratterizzati da elementi di complementarità, presentano, avuto riguardo alle modalità operative, alle soluzioni tecnologiche e alle pratiche commerciali e creditizie". In particolare, nel factoring l'offerente si caratterizza per grandi volumi e il focus su imprese di piccola dimensione, mentre l'emittente è incentrato su imprese di media dimensione, grandi volumi unitari e la centralità della relazione con il cliente. Inoltre, illimity ha intrapreso un riposizionamento strategico che vede l'uscita dal mercato degli investimenti diretti in NPL e la focalizzazione su segmenti di mercato considerati più stabili e promettenti, quali credito alle PMI in ambito performing, ristrutturazione, rilancio e servizi di investment banking e asset management. Banca Ifis, invece, risulta significativamente esposta a NPL di diversa tipologia.In caso di adesione minima all'offerta (45% più un'Azione illimity), gli impatti sul Common Equity Tier 1 Ratio pro-forma consolidato di Banca Ifis, principalmente derivanti dalla presenza di minoranze, porterebbero il Common Equity Tier 1 Ratio al di sotto del 14%. Ciò "comportadel nuovo gruppo bancario e la capacità dell'offerente di garantire lo sviluppo del nuovo gruppo e / o di supportare la remunerazione degli azionisti", sottolinea illimity.Infine, viene sottolineato che la realizzazione dell'offerta determinerebbe pertanto, per gli azionisti di illimity, ilnelle mani di un singolo azionista e "ciò dovrebbe essere valutato dagli azionisti anche sul piano della contendibilità della società alla quale parteciperebbero".