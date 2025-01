NextGeo acquista nave NG Surveyor con finanziamenti di CDP e Credem

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -(NextGeo), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, hadalla società olandese SeaMar Subsea., la nave sarà impiegata per lo svolgimento di attività di survey geofisico, geotecnico, ambientale ed UXO (ordigni inesplosi)."La finalizzazione di questa acquisizione, annunciata in sede di IPO, rientra nella nostra strategia di crescita e sviluppo delineata in fase di quotazione permettendoci di potenziare sia la flotta che l'offerta di servizi di survey - ha detto il- Grazie all'acquisto di questa nuova nave multipurpose consolidiamo ulteriormente il nostro ruolo di società di riferimento nel settore, anche in considerazione dell'incremento dei progetti e del business, sia in ambito nazionale che internazionale".L'per l'acquisto della NG Surveyor ammonta a(di cui 3,15 milioni già depositati in escrow), oltre a circa 4 milioni relativi all'acquisto e all'installazione delle attrezzature.Nella cornice dell'operazione, 12 milioni complessivi sono stati oggetto dida parte di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e di. In particolare, l'intervento finanziario di Credem ha previsto l'erogazione di un importo pari a 6 milioni, con una durata di ammortamento di 10 anni, mentre CDP ha messo a disposizione della società gli ulteriori 6 milioni, con una durata di ammortamento di 8 anni."Siamo estremamente soddisfatti del completamento di tale operazione finanziaria, che ha permesso da un lato di consolidare il lungo e proficuo rapporto che lega NextGeo con la banca Credem e dall'altro ha posto le basi per lo sviluppo di un rapporto di collaborazione che vede CDP direttamente coinvolta nel futuro piano strategico di investimenti di NextGeo", ha commentato il