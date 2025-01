Wabtec acquisirà divisione Inspection Technologies di Evident per 1,78 miliardi di dollari

Wabtec

(Teleborsa) -, produttore statunitensi di componenti industriali pesanti, ha annunciato un, precedentemente parte della Scientific Solutions Division di Olympus, leader mondiale nelle soluzioni di test non distruttivi, ispezione visiva remota e strumenti analitici per asset critici per la missione.Con sede centrale vicino a Boston, la divisione Inspection Technologies di Evident dovrebbe raggiungere circa 433 milioni di dollari diper l'anno solare 2024, con undi circa 112 milioni di dollari, che si traduce in un margine del 25,9%.Questa acquisizione amplia le opportunità di crescita deldi Wabtec, raddoppiando di fatto le dimensioni del suo mercato indirizzabile totale (TAM) da circa 8 miliardi a 16 miliardi di dollari, migliorando al contempo la sua capacità di fornire soluzioni innovative a una gamma più ampia di clienti.Wabtec ha accettato di acquisire la divisione Inspection Technologies di Evident per(1,68 miliardi dopo i benefici fiscali), soggetto alle consuete rettifiche. Si prevede che la transazione fornirà un valore immediato per gli azionisti con un'elevata prospettiva di crescita dei ricavi a una cifra, margini EBIT rettificati accrescitivi e ritorno sul capitale investito (ROIC) accrescitivo nel tempo. Inoltre, si prevede che l'acquisizione sarà leggermente accrescitiva per l'EPS rettificato nel primo anno di proprietà.