Asili nido e PNRR: UPB evidenzia progressi, criticità e scenari per potenziare i servizi educativi per l’infanzia in Italia

(Teleborsa) - L’pubblica oggi un nuovosullo stato di attuazione dei progetti per il, valutando il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti sia nel PNRR (realizzazione di 150.480 nuovi posti complessivi) sia nel PSB (copertura del 33 % su base nazionale e almeno del 15 % su base regionale per asili nido). IlLo studio è basato sui dati disponibili al 9 dicembre 2024 sulla piattaforma ReGiS e prospetta diversi scenari di analisi.Nonostante la centralità di questo intervento, volto a contrastare il declino demografico, ridurre i divari territoriali, promuovere la parità di genere e l’occupazione femminile, emergononella sua realizzazione. Sin dalle prime fasi attuative del PNRR si sono riscontrate. L’adesione da parte dei Comuni, soprattutto quelli del Mezzogiorno e con gravi carenze strutturali, è stata limitata e sono state necessarie più procedure di assegnazione dei fondi per esaurire tutte le risorse disponibili.Queste difficoltà si ripercuotono sullo stato di avanzamento dei. Secondo il cronoprogramma finanziario, dei 3,24 miliardi delle risorse del PNRR a tutto il 2024 avrebbero dovuto essere spesi 1,7 miliardi; ne risultano effettivamenteLa quasi totalità degli interventi avviati nel 2020 o nel 2021 sono in una fase esecutiva e solo circa il 3 % dei progetti è concluso. Parte dei progetti avviati con il più recente Nuovo piano asili nido non è ancora presente in ReGiS e per più della metà di quelli censiti non si hanno informazioni.All’interno delle singole macroaree del Paese si osservanonel Centro e nel Nord si evidenzia una leggera prevalenza di progetti in esecuzione (rispettivamente 72,7 e 70,9 %) rispetto al Mezzogiorno (69 %); nel Nord si registra la quota maggiore di progetti (18 %) nella fase conclusiva.Permangono incertezze sul conseguimento dell’obiettivo PNRR sia in termini quantitativi (realizzare 150.480 nuovi posti complessivi) sia temporali (entro giugno 2026). L’UPB ha elaborato quattro scenari.Nella stima che introduce le minori correzioni rispetto ai dati dichiarati, lo scarto sarebbe pari a circa 17.400 posti. I posti aggiuntivi per gli asili nido oscillano tra 93.239 nello scenario meno favorevole e 110.831 in quello più favorevole, mentre quelli delle materne variano tra 31.063 e 39.175.Il PSB prevede ulteriori impegni, meno ambiziosi del PNRR, per il potenziamento dei servizi educativi per i bambini sotto i tre anni, che sono inclusi fra quelli necessari per l’estensione a sette anni del periodo di aggiustamento dei conti pubblici. L’obiettivo di copertura del 33 % su base nazionale e almeno del 15 su base regionale per gli asili nido si realizzerebbe, complice il calo demografico, anche senza la piena attuazione del PNRR. Nello scenario previsivo meno favorevole,. Nello scenario previsivo più favorevole, la copertura nazionale sarebbe del 37,6 %, superando il 33 % in tutte le regioni, a eccezione di Campania e Sicilia.Complessivamente, la piena realizzazione degli interventi del PNRR sugli asili nidoma, nonostante il cambio di strategia nell’assegnazione dei fondi, aumenterebbe le disuguaglianze nell’offerta di questi servizi pubblici all’interno delle regioni stesse. Anche dopo gli interventi del PNRR, la quasi totalità dei Comuni con meno di 500 abitanti (96,6 %) resterebbe priva di tali strutture e, più in generale, l’81,4 % dei territori che non aveva alcun asilo continuerebbe a non averlo. E anche se al crescere della dimensione demografica migliora la copertura del servizio, alcuni Comuni di grandi dimensioni rimarrebbero con un’offerta inadeguata rispetto al bacino di utenti.