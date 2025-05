Federalismo fiscale, Upb: "permangono ancora rilevanti criticità"

(Teleborsa) - Il consigliere dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio,, ha dichiarato che per il completamento del federalismo fiscale "permangono ancora rilevanti criticità". Nel corso di un'audizione alla Commissione parlamentare, Arachi ha sottolineato che "l'attuazione del federalismo per Regioni, Province e Città metropolitane, prevista tra le riforme abilitanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da portare a termine entro il primo trimestre del 2026, non ha registrato progressi significativi".Per quanto riguarda le, ha fatto notare l'UPB "non è stata rispettata la scadenza (31 dicembre 2023) per l'individuazione, attraverso un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, deida fiscalizzare". Inoltre sia per le regioni che per le province e le città metropolitane "non è stata ancora dataallache prevede che a questi Enti vengano assegnateale dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali".L'attuazione della delega, ha rilevato l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, "è attesa anche per dare maggiori spazi diai Comuni". Tra le criticità evidenziate ci sono poi quelle legate all'uso dellacome criterio di riparto del contributo tra gli Enti dei singoli comparti "per due motivi: in primo luogo, la natura composita della spesa corrente degli Enti territoriali, fortemente influenzata dai trasferimenti tra diversi livelli di governo; in secondo luogo, la necessità di garantire la coerenza tra il nuovo contributo e la disponibilità di risorse adeguate per il finanziamento dei fabbisogni standard per funzioni fondamentali, obiettivi di servizio e Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)"."Ulteriori perplessità" sono poi emerse "sull'effettivo utilizzo da parte degli Enti in avanzo deglidi parte corrente relativi al contributo alla finanza pubblica per sostenere spese di investimento negli anni successivi"."La valutazione dell'adeguatezza delle risorse a disposizione dei Comuni è ostacolata dall'assenza di unain valore assoluto e dal permanere di numerosi trasferimenti diretti per le funzioni fondamentali e i LEP che non rientrano nei meccanismi perequativi".Per questo l'UPB ha sottolineato "la necessità di unasin dalla predisposizione del(PSB)", aggiungendo "l'importanza di coordinare il completamento del federalismo fiscale con l'eventuale attuazione dell'in relazione alla determinazione dei LEP e alla gestione delle compartecipazioni per il finanziamento delle Regioni che richiedono maggiore autonomia".