Avio studia con Bull una soluzione per prevenire detriti spaziali del razzo Vega C

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, e BULL, start-up giapponese che sviluppa soluzioni per prevenire la generazione di detriti spaziali, hanno firmato unfinalizzato all'installazione del dispositivo PMD (Post Mission Disposal) di BULL, "HORN", sul payload dispenser VESPA del razzo Vega C, consentendo didopo la fine delle operazioni di lancio.L'accordo segue la recente firma , da parte di Avio, dell'l'ESA Zero Debris Charter. La società di Colleferro è pienamente impegnata nel rispettarla. Tutti i componenti del lanciatore Vega C sono sistematicamente de-orbitati dopo il lancio, incluso l'ultimo stadio AVUM+ che esegue una manovra di rientro atmosferico per liberare l'orbita dopo il dispiegamento del satellite. La collaborazione con BULL consentirà di, si legge in una nota.