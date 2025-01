BlackRock, AUM record a 11,55 trilioni di dollari. Quarto trimestre batte attese

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande asset manager al mondo, ha registrato undi 1,874 miliardi di dollari, o 11,93 dollari per azione, nel quarto trimestre del 2024, in aumento del 29% rispetto agli 1,451 miliardi di dollari, o 9,66 per azione (+23%), dello stesso periodo del 2023. Lesono cresciute del 23% a 5,677 miliardi di dollari. Le attese degli, secondo dati LSEG, erano per un utile per azione di 11,21 dollari su ricavi per 5,53 miliardi di dollari.Glisi sono attestati a 11,55 trilioni di dollari, nuovo record, in aumento del 15% rispetto ai 10,00 trilioni di dollari di un anno fa."I clienti hanno affidato a BlackRock un record di 641 miliardi di dollari di afflussi netti nel 2024, inclusi 281 miliardi nel quarto trimestre per due trimestri consecutivi di flussi record - ha detto il- Il 2024 è stato anche unstrategiche basate sul servizio clienti, sulla tecnologia e sulla scala. Il nostro closing di GIP e le acquisizioni pianificate di HPS e Preqin dovrebbero ampliare e migliorare in modo significativo le nostre capacità di investimento e dati nei mercati privati"."Per molte aziende, i periodi di M&A contribuiscono a una pausa nell'impegno dei clienti - ha aggiunto - In BlackRock, i clienti stanno invece abbracciando e premiando la nostra strategia. L'attività dei clienti ha accelerato nel quarto trimestre, con conseguente crescita organica delle commissioni di base del 7% e crescita dell'ACV dei servizi tecnologici del 12%. Il nostro modello operativo ha prodotto prestazioni eccezionali in un anno di cambiamenti significativi. Abbiamo, in aumento del 14% rispetto al 2023. Con un reddito operativo rettificato in crescita del 23% e un margine leader del settore del 44,5% in aumento di 280 punti base".Gli afflussi netti totali nel trimestre sono stati di 281 miliardi di dollari, mentre gli afflussi netti a lungo termine sono stati di 201 miliardi di dollari. Se si analizzano gli afflussi per, 22.8 miliardi arrivano dalla gestione attiva, 177,8 miliardi da indici e ETF, 80,7 miliardi dal Cash management.Con riguardo alle prime due tipologie, se si scorporano per, 126,6 miliardi sono in Equity, 23,8 miliardi in Fixed income, 24,3 miliardi in Multi-asset e 26 in Alternatives.