Dotstay, immobili in calo a fine 2024. Aumentano quelli in locazione diretta

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha finito il 2024 con 60(-3 rispetto al 30 settembre 2024 e -12 rispetto al 31 dicembre 2023). Gli immobilisono 7 (vs 14 tre mesi prima e 16 un anno prima), mentre gli immobilisono 53 (vs 49 tre mesi prima e 56 un anno prima)."Nel corso dell'esercizio 2024 abbiamo aperto la strada per un lavoro B2B con le aziende, proponendo l'offerta di Dotstay anche a società che hanno bisogno di trovare una sistemazione per i propri dipendenti - ha detto- Inoltre, abbiamo offerto la possibilità di trovare alloggio in poco tempo a numerosi studenti fuori sede. Siamo certi che questa combinazione di fattori sia il futuro di una realtà come Dotstay, soprattutto in un panorama immobiliare così mutevole: proprio per questo motivoe insistere sulla locazione diretta, rispetto al business di gestione immobiliare, che per le due categorie citate risulta senz'altro meno profittevole nel lungo termine".